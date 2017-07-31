Вадеева: мы сделали это! Мы первые!

Центровая женской сборной России в возрасте до 19 лет Мария Вадеева поделилась эмоциями и ощущениями от победы на чемпионате мира. В финале турнира россиянки обыграли команду США со счётом 86:82.

«На самом деле сейчас ещё очень мало времени прошло. Пока не чувствую. Осознание только приходит. У меня до сих пор мурашки по коже. Эмоции переполняют, но осознание того, что мы чемпионы мира ещё не пришло. Я думаю, завтра утром проснусь и однозначно пойму это. Мы лучшие! Мы сделали это! Мы первые!» — сказала Вадеева.