Вадеева признана MVP чемпионата мира U19

Центровая женской сборной России в возрасте до 19 лет Мария Вадеева признана самым ценным игроком чемпионата мира.

Вадеева стала самым результативным игроком турнира, набирая по 18,4 очка в среднем за матч. Также на её счету 14,0 очка и 2,3 передачи в среднем за игру. В финальном матче с США она набрала 26 очков и совершила 18 подборов.

Сборная России обыграла команду США в финале турнира со счётом 86:82.

Фотография Вадеевой с призом самому ценному игроку доступна в официальном "твиттере" Российской федерации баскетбола.