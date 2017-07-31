Кириленко: женская сборная России U19 проявила фантастическую волю и характер

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил женскую сборную России по баскетболу с победой на чемпионате мира в возрасте до 19 лет. В финальном матче россиянки обыграли команду США со счётом 86:82.



«Потрясающий успех нашей сборной! Отличный матч и фантастическая победа. Я уже сказал девочкам, что именно в таких играх рождаются великие игроки, великие команды. Не тогда, когда ты ведёшь весь матч, или, наоборот, проигрываешь и вытаскиваешь в концовке. А когда вся игра идёт с такими перепадами, и огромное количество раз меняется лидер. Наша команда очень мощно завершила встречу. Конечно, было множество невынужденных, «теннисных» ошибок. Однако девчонки проявили фантастическую волю и характер! Да, заставили всех сильно понервничать, выплеснуть все свои эмоции. Но эту победу все они заслужили.



Конечно, ты всегда болеешь и ждёшь от российских команд самых высоких мест. Но никогда не можешь быть уверен до конца в итоговой победе. Правда, я ещё в начале лета говорил, что у нас действительно очень крутое молодое поколение. Им, конечно, ещё расти и расти в своём мастерстве. Тем не менее, сегодня они всем всё доказали и показали. Теперь самая главная задача для этих девчонок – не останавливаться на этой победе, а продолжать дальше расти и развиваться.



Хочу отметить отличную работу старшего тренера Александра Ковалёва и всего штаба сборной. От всей души поздравляю всех с этим невероятным успехом!» — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.