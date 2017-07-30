Женская сборная России U19 выиграла чемпионат мира, обыграв в финале США

Женская сборная России по баскетболу выиграла чемпионат мира в возрасте до 19 лет. В финальном матче россиянки обыграли команду США со счётом 86:82.

Самой результативной в российской команде стала форвард Раиса Мусина, на счету которой 33 очка, 11 подборов и 7 результативных передач. Центровая Мария Вадеева набрала 26 очков и совершила 18 подборов. У американок 31 баллом отметилась защитника Ченнеди Картер.

В матче за третье место сборная Канады переиграла команду Японии со счётом 67:60.

Видео празднования победы сборной России доступно в "твиттере".