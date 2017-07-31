«Химки» объявили о расставании с Лиходеем

«Химки» на официальном сайте объявили о том, что форвард Валерий Лиходей покидает команду по истечении срока контракта.



«Баскетбольный клуб «Химки» благодарит за совместную работу форварда Валерия Лиходея, который покидает нашу команду в связи с истечением срока действия договора. Желаем Валерию успехов в продолжении карьеры! Спасибо, Валера! Удачи в новом клубе!» – написали «Химки».



Напомним, ранее стало известно, что Лиходей может подписать контракт с одной из испанских команд, которая не будет выступать в Евролиге в предстоящем сезоне.

Форвард «Химок» Лиходей может продолжить карьеру в Испании