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Форвард «Химок» Лиходей может продолжить карьеру в Испании

31 июля 2017, понедельник. 06:51. Баскетбол

Российский форвард Валерий Лиходей, выступавший в минувшем сезоне за «Химки», может вскоре подписать контракт с одним из испанских клубов, сообщают «Известия». Контракт экс-баскетболиста сборной России с химчанами истёк по окончании минувшего сезона, продлевать его стороны не стали.

«Лиходей покидает „Химки“ и хочет попробовать перезапустить свою карьеру за пределами России. В его услугах заинтересован один серьёзный клуб чемпионата Испании. Он не будет выступать в Евролиге-2017/18, но вполне может попасть в лучший турнир европейского баскетбола через год», — сказал источник, близкий к окружению 30-летнего форварда.

В минувшем сезоне Лиходей провёл за «Химки» 17 матчей в Единой лиге ВТБ, но лишь однажды вышел в стартовой пятёрке. В среднем он набирал 2,9 очка и 1,6 подбора за игру.

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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БК Химки Валерий Лиходей
Новости. Баскетбол
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