С. Джексон: работаю над возвращением в НБА, выступая в BIG3

Бывший форвард НБА Стивен Джексон заявил, что выступлением в лиге по баскетболу 3х3 BIG3 намерен привлечь к себе внимание клубов НБА. Накануне Джексон набрал 23 очка за матч, а его клуб — Killer 3s — победил Ball Hogs со счётом 50:40.

«Работаю над возвращением в НБА. Так что эта лига для меня — благословение. Хочу играть в баскетбол так долго, как могу. Чувствую, что в НБА есть парни, которые не смогут меня сдержать», — приводит слова Джексона San Antonio Express-News.

39-летний Джексон не играл в НБА с января 2014 года.