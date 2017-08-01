Ромео Сакетти сменит Мессину на посту главного тренера сборной Италии

После чемпионата Европы 2017 года на посту главного тренера мужской сборной Италии Этторе Мессину сменит Ромео Сакетти. Об этом сообщается на официальном сайте федерации баскетбола Италии.



Ранее стало известно, что Мессина покинет пост наставника национальной команды Италии после грядущего Евробаскета.



Сакетти, который является главным тренером выступающей в итальянской серии А команды «Ваноли Кремона», приступит к исполнению обязанностей наставника сборной в период проведения квалификационных матчей к чемпионату мира 2019 года.