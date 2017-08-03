НБА представила топ-20 игровых моментов «Миннесоты» в сезоне-2016/17

НБА представила видео, посвящённое 20 лучшим игровым моментам «Миннесоты Тимбервулвз» в сезоне-2016/17. В их число вошли сокрушительные данки защитников Эндрю Уиггинса и Зака Лавина, а также центровых Карла-Энтони Таунса и Горгуи Дьенга, эффектные передачи разыгрывающих Рики Рубио и Криса Данна, а также ключевые попадания Рубио и Уиггинса.



Напомним, что «Миннесота» заняла 13-е место в турнирной таблице Западной конференции по итогам минувшего регулярного чемпионата.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.