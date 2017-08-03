Тёрнер: у игроков должна быть возможность давать пинка судьям за ошибки

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эван Тёрнер считает, что было бы неплохо, если бы игроки могли наказывать судей пинком под зад за неверные решения, которые оказывают влияние на исход матча.



«Я не испытываю ненависти к рефери, но я чувствую, что мы должны получить возможность давать судьям пинка под зад, если они допускают ошибки, влияющие на исход матча. Просто моё мнение», — написал баскетболист Тёрнер в своём «твиттере».

Напомним, что в конце прошлой недели «Портленд» представил игровую форму на сезон-2017/18.