«Вашингтон» представил новую форму

Клуб НБА «Вашингтон Уизардс» представил игровую форму на сезон-2017/18. Форму разделили на две версии — «версию ассоциации» и «иконическую версию».

«Версия ассоциации» выполнена в белых тонах, которые характеризуют любой клуб НБА и отражают его принадлежность к лиге. «Иконическая версия» получила традиционную для «Уизардс» бело-сине-красную расцветку, так как должна подчеркнуть индивидуальность клуба.

Фото "иконической версии" и "версии ассоциации" формы «Вашингтона» доступны в официальном «твиттере» клуба.