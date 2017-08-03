Редик: «Филадельфия» старается расти каждый день, и мы хотим попасть в плей-офф

Атакующий защитник Джей Джей Редик, присоединившийся к «Филадельфии Сиксерс» в это межсезонье, рассказал, что хотел бы остаться в команде из Пенсильвании больше чем на один год, предусмотренный по контракту, а также сообщил, что в предстоящем сезоне ожидает попадания в плей-офф.

«У меня только годичное соглашение, но надеюсь, это перерастёт в нечто более долгосрочное, и я буду расти с этими парнями. Потому что здесь собрано едва ли не лучшее ядро в лиге. Мы должны стараться расти каждый день начиная с тренировочного лагеря. В целом наша цель, о которой мы говорим всей командой, — попасть в плей-офф», — приводит слова Редика Businessinsider.