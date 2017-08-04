«Денвер» не планирует обменивать Джамала Маррея и Гэри Харриса на Кайри Ирвинга

Руководство «Денвер Наггетс» не будет расставаться с защитниками Джамалом Марреем и Гэри Харрисом ради разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил журналист Cleveland Plain Dealer Терри Плуто.



Маррей в минувшем сезоне проводил на площадке по 21,5 минуты, собирая коллекцию из 9,9 очка, 2,6 подбора, 2,1 передачи, 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.



Харрис в прошлой «регулярке» в среднем набирал по 14,9 очка, собирал по 3,1 подбора, отдавал по 2,9 передачи, а также совершал по 1,2 перехвата и 0,1 блок-шота за 31,3 минуты за матч.

Ирвинг планирует стать свободным агентом в 2019 году