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Уолл: хочу остаться в «Вашингтоне» до конца карьеры и выиграть титул

4 августа 2017, пятница. 21:56 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл, заявил, что не успокоится, пока не приведёт команду к званию чемпиона НБА, кроме того, по словам 26-летнего баскетболиста, всю свою карьеру он намерен провести в составе нынешнего клуба.

«Это та команда, в которой я хочу быть до конца карьеры, и я не остановлюсь, пока мы не выиграем титул. Моя первая цель — попасть в финал Восточной конференции и понять, куда мы сможем продвинуться дальше. Я хочу поблагодарить всех фанатов команды. У нас есть незаконченное дело, и именно потому я остался здесь», — приводит слова Уолла The Score.

В это межсезонье Уолл подписал с Вашингтоном новый четырёхлетний контракт, по которому он заработает $ 170 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Уизардс Джон Уолл
Новости. Баскетбол
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