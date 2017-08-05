Обрадович: Нелюбов усилит «Локо» при игре в «краске»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание клубом контракта с центровым Иваном Нелюбовым, который в минувшем сезоне защищал цвета «Пармы».



«У Ивана был отличный сезон в «Парме», где он мог закрывать сразу две позиции. Это опытный центровой, который ещё больше усилит нас при игре в «краске», и мы рады, что смогли его заполучить. У него будут шансы, и мы попробуем до конца реализовать его потенциал», — приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарского клуба.