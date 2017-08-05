Фёдор Ключников останется в «Автодоре»

27-летний атакующий защитник Фёдор Ключников останется в БК «Автодор», однако контракт с полезным игроком Суперлиги минувшего сезона вступит в силу с особыми условиями, сообщается на официальном сайте саратовской команды.



Изначально договор с Ключниковым, о котором было объявлено в начале июня, не вступил в силу по медицинским показателям, и баскетболист покинул расположение клуба. Предполагается, что Фёдор приступит к тренировкам с командой уже в ближайшее время.

В минувшем сезоне 26-летний Ключников в составе «Спартака-Приморье» в Суперлиге набирал по 20,2 очка, совершал по 3,3 подбора и отдавал по 3,7 передачи за 35 минут в среднем за игру с реализацией трёхочковых 42,9 %. По итогам чемпионата защитник был признан самым ценным игроком турнира и вместе с командой завоевал бронзовые медали.