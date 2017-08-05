Перед подписанием контракта с «Филадельфией» Редик отказал «Хьюстону»

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джей Джей Редик сказал, что, покидая «Лос-Анджелес Клипперс», у него было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе в составе «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс».

«Мне предложили в „Хьюстоне“ 4 года, а затем начали говорить про трёхлетний контракт. У генерального менеджера „Рокетс“ Деррила Мори всё расписано примерно так, как у героя фильма „Игры разума“. Я был уверен, что параллельно он работает ещё над несколькими сделками. За день до того, как стать свободным агентом, я общался с Крисом Полом 30 минут и хотел перейти в „Хьюстон“. Но я отказал в связи с несколькими факторами. Не хотелось этого говорить, но с Мори трёхлетний контракт может превратиться в полугодичный, если вас решат сделать частью крупного обмена. В то же время я отклонил и предложения „Бруклина“», — приводит слова Редика Hoopshype.

Отметим, что в нынешнее межсезонье Редик подписал годичный контракт с «Филадельфией», по которому заработает чуть больше $ 22 млн.