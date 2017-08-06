Форвард «Клипперс» Уилли Рид арестован по обвинению в домашнем насилии

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Уилли Рид арестован полицией Майами по обвинению в домашнем насилии, сообщает газета Miami Herald.



По информации издания, стражи правопорядка арестовали баскетболиста в 7:30 утра по местному времени, и по состоянию на текущий момент он находится под стражей. Никаких подробностей относительно правонарушения, допущенного Ридом, пока не сообщается.



В «Клипперс» Рид перешёл этим летом. В минувшем сезоне 27-летний форвард защищал цвета «Майами Хит». В регулярном чемпионате в его активе 71 поединок, в которых он набирал 5,3 очка, совершал 4,7 подбора и раздавал 0,4 передачи в среднем за игру. Всего же в НБА на счету Рида два сезона, в позапрошлом чемпионате он провёл 39 матчей за «Бруклин Нетс».