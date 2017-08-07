Т. Аллен: девиз «Мемфиса» Grit and Grind был ударом по Руди Гэю

Лёгкий форвард Тони Аллен рассказал, что девиз «Мемфис Гриззлиз» Grit and Grind родился из нежелания Руди Гэя выходить на матч с «Оклахома-Сити Тандер» из-за микротравмы в 2011 году.

«Руди Гэй сказал: „Я не играю в этом матче, у меня большой палец болит“. Я ответил: „Палец болит? Палец? Да ты только вчера данк “мельницей» забил". Я был так расстроен, что Руди не вышел… Набрал 27 очков, 8 подборов, кажется, 5 перехватов. У них Дюрант набрал 35 очков, но они проиграли. Когда у меня брали интервью, я сказал: «Всё дело в желании. Держись крепко и перемалывай (Grit and Grind. — Прим. „Чемпионата“). Так эта фраза расцвела в Мемфисе. Это был удар по Руди Гэю. Но теперь я его простил», — цитирует Аллена The Score.