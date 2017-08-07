Тэйтум: «Бостон» собирался выбрать меня под первым номером драфта

Новичок «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум заявил, что клуб собирался выбрать его под первым номером драфта. «Филадельфия Сиксерс» выменяла у «Селтикс» первый пик драфта, чтобы заполучить Маркелла Фульца. Взамен «Бостон» получил третий пик, под которым выбрал Тэйтума, и драфт-пик следующего года.

«Селтикс» изначально собирались выбрать меня под № 1, но в «Филли» об этом не знали. Они думали, что «Бостон» возьмёт Маркелла, а потом пошли на обмен, отдав «Бостону» пик следующего года.

Так что «Бостон» всё равно получил всё, что хотел, а «Филадельфии» пришлось что-то отдать. Они пошли на обмен, так как не знали, что «Бостон» выберет меня", — приводит слова Тэйтума SLAM Online.