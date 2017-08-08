Семикратный чемпион НБА Орри устроил драку на детском турнире

Многократный чемпион НБА Роберт Орри устроил скандал, спровоцировав драку на детском баскетбольном турнире, сообщает TMZ. Орри-младший принимал участие в турнире «три на три». Его отец, наблюдая за игрой, вышел из равновесия после того, как один из болельщиков противоположной команды занялся треш-токингом.

«На протяжении всей игры он занимался треш-током, он раздражал меня. Но в тех местах, откуда я, умеют за себя постоять», — приводит слова Орри TMZ.

Соответствующее видео размещено на официальной странице TMZ в YouTube.