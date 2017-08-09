Блатт: моя цель — в 2018 году вернуться в НБА в роли главного тренера

Бывший главный тренер «Кливленд Кавальерс» и мужской сборной России Дэвид Блатт рассчитывает следующим летом возглавить один из клубов НБА.

«Моя цель — постараться вернуться в НБА следующим летом в роли главного тренера. Может, получится, может, нет. Но я хочу оставить дверь открытой для такого шанса.

В НБА всего 30 мест, и одно из них я уже занимал. Во многом получалось неплохо. Многие тренеры были успешны в НБА, проведя без работы больше года. Не говорю, что у меня 100-процентный шанс, но мне есть от чего отталкиваться. Если не получится — займусь другими вещами", — цитирует Блатта Jerusalem Post.