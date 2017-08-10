Защитник «Реала» Льюль разорвал крестообразные связки и пропустит до 7 месяцев

Защитник мадридского «Реала» и национальной команды Испании Серхио Льюль, получивший повреждение во встрече со сборной Бельгии, пропустит Евробаскет-2017 и не сыграет до конца текущего года.



Баскетболист разорвал переднюю крестообразную связку в правом колене и 10 августа в Мадриде пройдёт дополнительные медицинские тесты, которые определяют период восстановления. Ожидается, что Льюль пропустит около семи месяцев.



«Тесты в Тенерифе показали, что Серхио Льюль получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Игрок вернётся в четверг в Мадрид, пройдёт дополнительные обследования, чтобы определить период восстановления, но сейчас можно сказать, что игрок не сможет быть частью команды, которая выступит на Евробаскете», — говорится в официальном заявлении федерации баскетбола Испании.



Игроки и тренеры выразили поддержку травмированному Льюлю, выразив надежду, что как можно скорее увидят его на площадке.

Видеофрагмент с травмой баскетболиста можно посмотреть в «Твиттере».