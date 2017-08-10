Мощный форвард «Сакраменто Кингз» Зак Рэндольф арестован за хранение марихуаны с целью продажи. Мотивы хранения полицейские установили, ссылаясь на большое количество наркотика у баскетболиста.

Рэндольф был задержан в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе. Большая группа людей перекрыла движение на дороге, слушая громкую музыку и употребляя марихуану. После приезда полиции и ареста трёх человек, среди которых был Рэндольф, толпа напала на полицейских и разбила шесть машин. Полицейские были вынуждены вызвать подкрепление.

В ходе дальнейших арестов были конфискованы два пистолета, наркотики, значительная сумма наличных и два транспортных средства. Принадлежит ли что-то из этого Рэндольфу, неизвестно, сообщает TMZ.