175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рэндольф арестован за хранение марихуаны с целью продажи

10 августа 2017, четверг. 18:15 Баскетбол

Мощный форвард «Сакраменто Кингз» Зак Рэндольф арестован за хранение марихуаны с целью продажи. Мотивы хранения полицейские установили, ссылаясь на большое количество наркотика у баскетболиста.

Рэндольф был задержан в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе. Большая группа людей перекрыла движение на дороге, слушая громкую музыку и употребляя марихуану. После приезда полиции и ареста трёх человек, среди которых был Рэндольф, толпа напала на полицейских и разбила шесть машин. Полицейские были вынуждены вызвать подкрепление.

В ходе дальнейших арестов были конфискованы два пистолета, наркотики, значительная сумма наличных и два транспортных средства. Принадлежит ли что-то из этого Рэндольфу, неизвестно, сообщает TMZ.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сакраменто Кингз Зак Рэндольф
Новости. Баскетбол
10 августа 2017, четверг
18:15 Рэндольф арестован за хранение марихуаны с целью продажи
17:19 Энтони готов заблокировать обмен в «Нью-Орлеан»
16:36 «Бостон» и «Филадельфия» проведут один из матчей регулярного сезона в Лондоне
15:28 «Милуоки» объявил о новых назначениях в отдел по баскетбольным операциям
14:47 МакКри: в «Нижнем Новгороде» я смогу прогрессировать как игрок
14:29 Холлис Томпсон продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
13:32 Лукич: МакКри необходимо адаптироваться к европейскому баскетболу
13:28 «Филадельфия» и «Нью-Йорк» могут встретиться на Рождество
12:54 «Нижний Новгород» подписал контракт с Эриком МакКри
12:44 Стивен Адамс сбрил усы
12:26 Зайцев и Пушков не поедут на Евробаскет
12:10 НБА представила 10 лучших моментов Айзеи Томаса в сезоне-2016/17
11:38 Одом может начать выступать в лиге BIG3
10:43 Донни Нельсон: Деннис Смит-младший является настоящим победителем
10:06 Д'Анджело Расселл реализовал победный трёхочковый в стритбольном турнире
09:44 Майлз Тёрнер: ожидаю, что в предстоящем сезоне «Индиана» выйдет в плей-офф
09:35 Уэйд: Хардуэй-младший стал намного лучше
06:35 Богачёв: Анджушич остаётся в УНИКСе
04:53 Блатт: думаю, сборная России способна выиграть медали на Евробаскете-2017
04:03 Защитник «Реала» Льюль разорвал крестообразные связки и пропустит до 7 месяцев
00:31 Жена Уилли Рида просит снять с него обвинения
9 августа 2017, среда
23:36 Два матча следующего сезона НБА состоятся в Мехико
23:11 Баркли: не понимаю ситуацию с Ирвингом, это так глупо
22:28 НБА представила лучшие трёхочковые минувшего сезона
21:52 Энтони Дэвис: я счастлив в «Нью-Орлеане» и не обращаю внимания на слухи
20:18 Российские баскетболистки не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы U16
19:40 «Юта» представила новую форму
19:00 Рубио: Испания подходит к Евробаскету с большой уверенностью
18:42 «Нью-Йорк» подтвердил переход Бизли
17:45 Блатт: моя цель — в 2018 году вернуться в НБА в роли главного тренера
16:23 «Партизан» подписал контракт с сербским защитником Аранитовичем
15:33 Кириленко: вход на матчи сборной России в Казани будет бесплатным
15:20 Брюэр: будущее «Лейкерс» будет ярким
15:05 Гиббс: меня не пугает конкуренция в Лиге ВТБ
15:03 Астахов: «Химки» не могут позволить себе сделать ставку только на Евролигу
14:32 Лукич: игровые качества Гиббса отлично впишутся в игру «НН» в следующем сезоне
14:18 Аренас: Ирвинг не станет чемпионом без Джеймса
13:38 НБА представила 10 лучших моментов Джеймса в сезоне-2016/17
13:14 «Енисей» объявил о подписании Артёма Комиссарова
13:04 Стерлинг Гиббс продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»
12:13 Джалил Окафор: возможно, в другом клубе я буду играть лучше
11:48 «Денвер» представил форму на сезон-2017/18
11:31 Дрэймонд Грин: «дрим-тим» 1992 года изменила баскетбол навсегда
10:46 НБА сообщила клубам лиги об изменениях в календаре
10:09 Лапровиттола: мне нужен был клуб, в котором я буду играть важную роль
Все новости RSS
Партнерский контент