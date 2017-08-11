Мозгов: сборной России нужно прибавлять в защите, мы можем играть лучше

Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал товарищеский матч с национальной командой Венгрии (84:69), который состоялся 11 августа в Казани.

«В первую очередь надо прибавлять в защите. Мы пропустили 69 очков, и мне кажется, что наша команда может играть намного лучше. В нападении сегодня, в принципе, неплохо играли. Если бы попали все броски, было бы больше преимущества. Но надо прибавлять в защите, и это даст нам и нападение, и лёгкие атаки. Думаю, для нас это будет важная вещь», — рассказал Мозгов в эфире «Матча».

Сам Мозгов в этой встрече набрал 20 очков.