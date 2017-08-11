Кириленко: у сборной РФ просматриваются контуры основного состава на Евробаскет

Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил мужскую сборную России с победой в товарищеском матче с национальной командой Венгрии (84:69) в матче, состоявшемся 11 августа в Казани. По мнению главы РФБ, у сборной РФ уже видны контуры основного состава на Евробаскет-2017.



«Поздравляю с первой победой в Казани — сегодня сборная смотрелась гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с Израилем. Команда играла уверенно и весь матч диктовала сопернику свои условия. Ребята уже выглядят свежее и победили заслуженно. Явно прослеживаются контуры основного состава.



Хочу отметить Тимофея Мозгова, который сегодня сыграл гораздо активнее, чем в Санкт-Петербурге. Думаю, что интересная игра будет завтра. Сборная Германии — это та команда, которая рассчитывает на хорошее выступление на Евробаскете», — цитирует Кириленко ТАСС.