Трушкин: выигрывать сборной России помогает агрессивная защита

Форвард сборной России Владислав Трушкин поделился впечатлениями от победы над сборной Германии (89:60).

«Это командная победа, сначала мы много заигрывали Тимофея Мозгова, немцы стянулись, что дало нам возможности для дальних бросков. Могу сказать, что выигрывать нам помогает, пусть и не с первых минут, агрессивная защита. Мы терпим, стараемся следовать плану тренера. Играть за сборную и набирать очки в Казани, на глазах у отца, сестры, своих земляков было очень волнительно. Ради таких моментов ты и занимаешься баскетболом», — цитирует Трушкина «Р-Спорт».