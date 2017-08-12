«Сан-Антонио» представил новую форму на следующий сезон

«Сан-Антонио Спёрс» представил новый комплект формы на сезон-2017/18. Традиционно, она представлена в двух цветах — чёрном и белом. На майке появился логотип Nike — технического спонсора лиги.

Команда из Техаса минувший регулярный чемпионат завершила на втором месте в Западной конференции. В плей-офф «Сан-Антонио» добрался до финала конференции, но, потеряв ряд ключевых игроков, проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 0:4.

Новую форму «Сан-Антонио» можно увидеть на официальной странице клуба в "Твиттере".