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Лонзо Болл: даю NBA2K 24 часа, чтобы сменить унизительную для «Лейкерс» картинку

13 августа 2017, воскресенье. 10:52 Баскетбол

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл поставил ультиматум производителям компьютерной игры NBA2K после того, как узнал, что изображением профиля новичка «Атланта Хоукс» Джона Коллинза станет момент его данка через лёгкого форварда «Лейкерс» Брэндона Ингрэма.

«NBA2K, даю вам 24 часа на то, чтобы сменить унизительную для „Лейкерс“ картинку из профиля Коллинза. В противном случае вы потеряете покупателя», — написал Болл в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».

Изображение профиля Коллинза доступно в его микроблоге в «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Брэндон Ингрэм Лонзо Болл Фото
Новости. Баскетбол
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