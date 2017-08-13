Новая модель именных кроссовок Ирвинга будет называться «Брюс Ли»

Новая линия именных кроссовок разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга будет называться «Брюс Ли», сообщает ESPN. Такое название было выбрано в честь одной из моделей именных кроссовок Коби Брайанта, которая носила то же имя.



«Кроссовки „Брюс Ли“ Коби Брайанта являются моими самыми любимыми. Именно поэтому я считаю свою новую модель результатом сотрудничества с Коби, который был для меня наставником», — пояснил свои мотивы Ирвинг в микроблоге в социальной сети «Инстаграм».



«Брюс Ли» станут уже третьей именной линией защитника «Кливленда».