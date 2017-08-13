Уорти: в «Лейкерс» не было игрока с талантом, как у Болла, со времён Мэджика

Трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти выразил мнение, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» не было таких одарённых распасовщиков, как Лонзо Болл, со времён Мэджика Джонсона.

«Он делает всех на площадке сильнее. У нас не было никого с талантом такого типа со времён Мэджика. Он очень нравится мне как игрок. Невероятно неэгоистичный парень. Настоящий командный игрок», — приводит слова Уорти Bleacher Report.

Уорти 12 лет провёл в «Лейкерс» в качестве игрока, а с 2015 года стал помощником тренера в клубе. Болл был выбран «Лейкерс» на прошедшем драфте.