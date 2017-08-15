«Лейкерс» объявили о подписании контракта с Уэбером

«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Брианте Уэбером, сообщается на официальном сайте клуба. Официально условия сделки не разглашаются.

Ранее появилась информация, что «Лейкерс» подпишут с 24-летним Уэбером частично гарантированный контракт.

Минувший регулярный чемпионат Брианте начинал в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В составе команды из Окленда игрок провёл всего семь поединков, набирая в них в среднем 1,7 очка. После этого он перебрался в «Шарлотт Хорнетс». Там он принял участие в 13 матчах, набирая в них в среднем 3,8 очка, делая 1,6 подбора и 1,3 передачи