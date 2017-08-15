П. Газоль: хотел бы выиграть Евробаскет и посвятить успех испанцев Льюлю

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Испании Пау Газоль рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате Европы, а также прокомментировал потерю Серхио Льюля, который пропустит турнир из-за травмы.



«Это был эмоциональный и психологический удар по команде. Это тот парень, с которым хочется играть рядом. Он один из ключевых игроков в команде. Заменить Серхио будет очень сложно, но каждый из нас должен сделать свой вклад. Я хотел бы выиграть Евробаскет и посвятить наш успех Серхио, который является важной часть команды.



Мы будем идти от меньшего к большему. У нас много новых лиц, и мы каждый день работаем над тем, чтобы улучшить командную «химию». Главное, как использовать эти две недели и подготовиться так, чтобы добиться лучшего результата. Нам нужно сделать шаг вперёд касательно игры в защите, ведь как всегда это будет ключом к успешному выступлению», — приводит слова Газоля Eurohoops.