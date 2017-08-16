«Панатинаикос» отдал в аренду ПАОК Харалампопулоса

Греческий клуб «Панатинаикос» отдал в аренду ПАОКу своего форварда Василиса Харалампопулоса, который был признан самым ценным игроком (MVP) недавнего Евробаскета U20, сообщает Eurohoops.



У Харалампопулоса есть многолетний контракт с «Панатинаикосом», который предусматривает опцию досрочного расторжения в случае получения форвардом предложения о переходе в НБА. Греческий игрок пока не задрафтован, однако постоянно находится на радаре НБА.



В качестве игрока «Панатинаикоса» он не получал достаточного количества игрового времени в прошлом сезоне, сыграв ограниченное количество минут в 30 матчах греческой лиги и семи матчах Евролиги.