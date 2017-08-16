Блатт может претендовать на место главного тренера «Нью-Йорка»

Бывший главный тренер мужской сборной России и «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт может претендовать на место наставника «Нью-Йорк Никс». У Блатта есть связи в руководстве «Никс» — он знаком с президентом клуба Стивом Миллзом и одним из работников управления Крэйгом Робинсоном, сообщает New York Daily News. Все трое выступали за команду Принстонского университета.

Блатт сейчас возглавляет турецкую «Дарушшафаку», но летом 2018 года рассчитывает вернуться в НБА на позицию главного тренера. «Никс» на данный момент возглавляет Джефф Хорнасек.