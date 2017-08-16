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«Нью-Йорк» не будет включать Порзингиса в сделку по обмену Ирвинга

16 августа 2017, среда. 23:04 Баскетбол

Руководство «Нью-Йорк Никс» не станет включать мощного форварда Кристапса Порзингиса в потенциальную сделку по обмену разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга. В «Никс» не собираются расставаться с Порзингисом и считают его важной частью будущего клуба, сообщает Newsday.

Ранее Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. «Нью-Йорк» считается одним из вероятных направлений для защитника, так как в «Кавальерс» может перейти Кармело Энтони. Однако «Кливленд» интересуется молодыми звёздами, среди которых и Порзингис.

Источник: Newsday Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Кайри Ирвинг Кристапс Порзингис
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