Источник: Джеймс не примет решения о контракте с «Кливлендом» до лета 2018 года

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс примет решение о продолжении карьеры только по окончании сезона-2017/18. На данный момент он не определился с тем, остаться в клубе или покинуть его, сообщает корреспондент FOX Sports Крис Бруссард.

Накануне появилась информация о том, что Джеймс однозначно покинет «Кливленд» по окончании контракта из-за плохих отношений с владельцем клуба. Затем появилось опровержение этого слуха из источников, близких к самому игроку.

Ранее неоднократно сообщалось о возможном переходе Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году.