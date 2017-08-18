«Торонто» договорился о годичном контракте с Макдэниелсом

«Торонто Рэпторс» договорился о годичном частично гарантированном контракте с атакующим защитником Кей Джей Макдэниелсом, сообщает ESPN.

24-летний Макдэниелс, выбранный во втором раунде драфта 2014 года под общим 32-м номером, провёл в НБА три сезона, выступая за «Хьюстон Рокетс», «Филадельфию Сиксерс» и «Бруклин Нетс». По ходу минувшего регулярного чемпионата он был обменян из «Хьюстона» в «Бруклин». В 49 матчах защитник набирал по 4,2 очка и совершал по 1,7 подбора за 10 минут в среднем за игру.