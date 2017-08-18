Гомельский: индивидуально Швед является сильнейшим баскетболистом России

Известный комментатор Владимир Гомельский дал характеристику защитнику «Химок» Алексею Шведу, который является одним из лидеров сборной России, продолжающей подготовку к Евробаскету-2017.



«Швед провёл результативный и впечатляющий сезон. Его усилиями – хотя, конечно, тут и партнёры помогли, и тренер очень старался – «Химки» вернулись в Евролигу. Леша относится к той категории игроков, у которых если пошёл бросок – держать их нереально. Швед легко, непринужденно и, что хочется отметить отдельно, красиво сам для себя создает моменты для атаки. Он одинаково опасен как при бросках с дальней дистанции, так и со средней, и в проходах. Индивидуально сильнейший баскетболист России!



Однако Лёша далеко не всегда остаётся командным игроком (несмотря на большое количество передач в «Химках»). Плюс сказывается характер: он может обидеться на кого угодно — судью, соперника, своего тренера – и в этом случае начинает на площадке выпендриваться, что его вовсе не красит. И тем не менее сборной он очень нужен. Тут даже не к Алексею просьба, а к Сергею Базаревичу – чтобы нашёл подход к этому игроку, правильно использовал его сильные качества и скрывал слабые. Из слабых главное – индивидуальные действия в обороне. Защищаться персонально Швед не любит и не умеет», — цитирует Гомельского «Советский спорт».