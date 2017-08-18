Захаров — о проблеме развития баскетбола в РФ: в СМИ сплошной футбол

Форвард «Нижнего Новгорода» Александр Захаров поделился мнением относительно проблем развития баскетбола в России. По мнению игрока, немаловажным фактором, влияющим на не самую высокую популярность баскетбола в стране, является отсутствие должной рекламы и засилье футбола в СМИ.

«Проблема российского баскетбола, которая мешает догнать США, мне кажется, в вышестоящих лицах. Наверное, мало людей, которые имеют влияние и заинтересованы. У нас везде в массах, в СМИ один футбол. Футбольные „Спартак“, ЦСКА и „Зенит“ играют — все сразу идут смотреть футбол. Никто не говорит, к примеру, сегодня баскетбольная сборная России играет с Германией, пойдём смотреть. Нет такого, надо больше работать с рекламой», — рассказал Захаров в интервью YouTube-каналу «Нижнего Новгорода».