Уэстбрук — MVP сезона-2016/17 по версии игроков

Разыгрывающий защитник «Оклахома Сити-Тандер» Расселл Уэстбрук получил титул самого ценного игрока минувшего сезона по версии игроков, сообщается на официальной странице профсоюза игроков в «Твиттере».

Ранее Уэстбрук стал обладателем этой награды по версии лиги. В минувшем регулярном чемпионате лидер команды из Оклахомы оформлял в среднем по трипл-даблу за игру, а также установил ряд новых рекордов лиги.

В 81 поединке регулярного чемпионата Уэстбрук сделал 42 трипл-дабла, побив по этому показателю рекорд Оскара Роберстона. Средние показатели 28-летнего баскетболиста — 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи за игру. В плей-офф защитник провёл пять поединков, набирая в среднем 37,4 очка, 11,6 подбора и 10,8 передачи за матч.

Соответствующий твит можно также посмотреть на официальной странице профосюза игроков НБА в социальной сети.