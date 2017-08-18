Марк Газоль намекнул на возможный уход из «Мемфиса»

Центровой «Мемфис Гриззлис» Марк Газоль дал понять, что, в случае отсутствия прогресса в результатах команды из Теннесси, будет готов рассмотреть все возможные варианты.

«Я очень амбициозен и хочу видеть „Мемфис“ очень сильной франшизой. Мы выросли за последние 6-7 лет, но нам нужно продолжить прогресс. Если этот вопрос не будет стоять на повестке дня, то, возможно, нам придётся пересмотреть кое-какие вещи», — приводит слова Газоля Memphis Commercial Appeal.

Марк Газоль выступает за «Мемфис» с 2008 года. За 9 сезонов в НБА он провёл 643 встречи в регулярных чемпионатах, набирая 14,9 очка, совершая 7,6 подбора и раздавая 3,2 передачи.