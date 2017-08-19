Игроки «Химок» прошли предсезонный медосмотр

Официальный сайт «Химок» представил ролик, посвящённый традиционному предсезонному медосмотру баскетболистов команды. Как старожилы химчан, так и новички прошли различные тесты, включая упражнения на беговой дорожке, а также углублённые обследования у окулиста, стоматолога и отоларинголога, чтобы получить разрешение приступить к тренировкам. А затем Джеймс Андерсон, Малкольм Томас и Энтони Гилл поделились впечатлениями от рутинных процедур.

Видео доступно на официальном канале клуба на сервисе Youtube.