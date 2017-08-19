Jay-Z: у Лавара Болла есть собственный взгляд

Хип-хоп исполнитель Jay-Z поддержал решение Лавара Болла выпустить собственные кроссовки для сына Лонзо Болла. Болл-младший был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на минувшем драфте.

«Лавар Болл сказал: «Я открою собственную компанию». Все говорили: «Ты должен идти в Nike». Он может делать что-то неправильно, говорить слишком много. Но я купил три пары. У этого человека есть собственный взгляд.

Почему мне не поддержать его? Он считает, что может влиять на культуру, и что у его сына достаточно громкое имя. Почему ему не выпустить собственные кроссовки?» — приводит слова Jay-Z The Score.