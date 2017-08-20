Джинобили: за два дня увидел Кавая улыбающимся больше, чем за шесть лет

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили с юмором прокомментировал публикации фотографий радостного партнёра по команде лёгкого форварда Кавая Леонарда в микроблоге организации в социальной сети «Твиттер».



«Что вообще происходит? Я за два дня увидел Кавая улыбающимся или смеющимся больше, чем за шесть лет, которые мы играем вместе. Наверное, я что-то пропустил», – написал Джинобили в своём микроблоге в «Твиттере».



Фото Леонарда доступно в официальном микроблоге «Сан-Антонио» в «Твиттере».