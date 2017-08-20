Басс: ни один новичок «Лейкерс» кроме Коби не вызывал такого восторга, как Болл

Совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась ожиданиями от выступления за команду разыгрывающего Лонзо Болла, выбранного на драфте 2017 года под вторым номером.



«Ни один выбранный на драфте игрок, кроме, возможно, Коби Брайанта, не вызывал такого восторга, как Лонзо Болл. В нём есть что-то особенное. Наверное, из-за того, что он хочет играть в баскетбол и лишён эгоизма. Лонзо обладает определённой харизмой. Из-за этого партнёры по университетской команде так тепло говорят о нём. Думаю, он будет играть в команде роль, очень похожую на роль Мэджика Джонсона», – цитирует Басс Lakers Nation.