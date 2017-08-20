175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Басс: ни один новичок «Лейкерс» кроме Коби не вызывал такого восторга, как Болл

20 августа 2017, воскресенье. 14:47 Баскетбол

Совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась ожиданиями от выступления за команду разыгрывающего Лонзо Болла, выбранного на драфте 2017 года под вторым номером.

«Ни один выбранный на драфте игрок, кроме, возможно, Коби Брайанта, не вызывал такого восторга, как Лонзо Болл. В нём есть что-то особенное. Наверное, из-за того, что он хочет играть в баскетбол и лишён эгоизма. Лонзо обладает определённой харизмой. Из-за этого партнёры по университетской команде так тепло говорят о нём. Думаю, он будет играть в команде роль, очень похожую на роль Мэджика Джонсона», – цитирует Басс Lakers Nation.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
20 августа 2017, воскресенье
15:03 В Огайо начали продавать одежду с призывом к Джеймсу остаться в «Кливленде»
14:47 Басс: ни один новичок «Лейкерс» кроме Коби не вызывал такого восторга, как Болл
13:50 Джон Уолл: сказал Маркифу Моррису, что на четыре матча брат станет ему врагом
12:58 НБА отрицает сговор с целью не дать сыграть Ян. Адетокунбо на Евробаскете-2017
11:53 Уайтсайд: будет здорово, если Уэйд вернётся в «Майами»
11:34 Джей Ар Смит: Трамп учит Америку ненависти
11:03 Джинобили: за два дня увидел Кавая улыбающимся больше, чем за шесть лет
10:51 Роскошный данк Шведа – в лучших моментах матча между Россией и Сербией
09:34 Харден: «Хьюстон» находится на одном уровне с «Голден Стэйт»
09:29 «Клипперс» договорились с Маршаллом Пламли о частично гарантированном контракте
05:15 Базаревич: сборной России нужно научиться играть организованно все 40 минут
00:19 В греческой федерации баскетбола недовольны «Милуоки»
19 августа 2017, суббота
23:02 Россия уступила Сербии, Швед набрал 17 очков
22:10 Ноа: чувствую, что я подвёл Фила Джексона
21:54 Гилл: рад, что болельщики «Химок» тепло меня встретили
21:03 Ханикатт: надеюсь на успешный сезон, у «Химок» отличный состав
20:50 «Орландо» близок к подписанию контракта с Пэйном
19:10 Адетокунбо не сыграет на Евробаскете
18:43 Бунгу-Коло продолжит карьеру в Германии
17:49 Базаревич: к началу Евробаскета игроки должны быть готовы лучше
16:49 Джеймс предложил Серене Уильямс тренироваться вместе
16:05 Дюрант поспорил с журналисткой из-за нежелания идти в Белый дом
15:20 Jay-Z: у Лавара Болла есть собственный взгляд
14:16 Джеймс: у меня дома устанавливает правила и всем заправляет жена
14:14 Игроки «Химок» прошли предсезонный медосмотр
13:27 Хьюстон: Хардуэй готов оправдать вложенные в него деньги
13:16 Казинс: нужно убрать к чертям все памятники негодяям-конфедератам
12:55 Д. Расселл: новость об обмене в «Бруклин» застала меня врасплох
11:52 Бизли: никто не мог меня остановить последние девять лет
10:47 «Даллас» договорился о годичном контракте с Уити
10:45 Мощные данки Мозгова – в лучших моментах матча между Россией и Германией
09:54 Брогдон, Леонард, Джеймс, Попович – среди обладателей наград ассоциации игроков
09:15 Базаревич: в матче с Германией получили урок «домашнего» судейства
06:18 НБА представила по одному лучшему моменту Джеймса из каждой игры сезона-2016/17
00:45 Номер Пирса будет изъят из обращения на матче «Бостона» с «Кливлендом»
18 августа 2017, пятница
23:36 Ховард — о переходе в «Шарлотт»: это отличный шанс закрыть всем рты
22:04 Россия уступила Германии на турнире в Гамбурге, Воронцевич набрал 22 очка
21:33 Марк Газоль намекнул на возможный уход из «Мемфиса»
20:19 Уэстбрук — MVP сезона-2016/17 по версии игроков
20:03 Ильницкий: думаю, с переездом из «Химок» проблем не будет
19:43 Джордан — величайший темнокожий спортсмен в истории по версии The Undefeated
19:13 «Майами» достиг соглашения с Микки
18:53 Захаров — о проблеме развития баскетбола в РФ: в СМИ сплошной футбол
17:30 «Барселона» и «Баскония» согласовали условия перехода Ханги
16:02 Гомельский: индивидуально Швед является сильнейшим баскетболистом России
Все новости RSS
Партнерский контент