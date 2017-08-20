НБА расследует давление на Джорджа со стороны «Лейкерс» по обвинению «Индианы»

Владелец и председатель правления «Индианы Пэйсерс» Херб Саймон обвинил «Лос-Анджелес Лейкерс» в оказании тайного давления на форварда Пола Джорджа. НБА наняла независимую юридическую фирму, которая проводит всестороннее расследование связи «Лейкерс» с Джорджем. Она могла поддерживаться на протяжении как минимум трёх недель, сообщает Patreon.

Джордж неоднократно выражал желание выступать за «Лейкерс». Летом 2018 года форвард может стать свободным агентом. Нынешним летом он объявил «Пэйсерс» о намерении покинуть клуб следующим летом, из-за чего «Индиане» пришлось обменять его в «Оклахома-Сити Тандер».