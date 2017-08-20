Харден: Пол не выглядел счастливым в «Клипперс»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден рассказал, как переманил в команду разыгрывающего Криса Пола.

Летом Пол сообщил «Лос-Анджелес Клипперс», что покинет клуб на правах свободного агента. В итоге калифорнийцы обменяли Пола в «Рокетс», не дожидаясь 1 июля. За сезон-2017/18 Пол заработает $ 24,2 млн.

«Я просто знал, что летом Пол становился свободным агентом, и хотел узнать, каковы его планы. Он не выглядел счастливым. И мы начали отталкиваться от этого», — приводит слова Хардена USA Today.