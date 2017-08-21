НБА подтвердила факт расследования по делу о давлении «Лейкерс» на Джорджа

НБА в официальном заявлении подтвердила факт расследования по делу о давлении, оказанном «Лос-Анджелес Лейкерс» на Пола Джорджа. Ранее соответствующую жалобу подали «Индиана Пэйсерс». По их мнению, «Лейкерс» повлияли на решение Джорджа покинуть клуб, когда у него был действующий контракт.

«По запросу „Индианы“, НБА начала расследования предполагаемого воздействия со стороны „Лейкерс“. Независимое расследование ведётся юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. „Лейкерс“ оказывают сотрудничество. На данный момент никаких выводов не сделано. Мы попросили обе команды воздержаться от комментариев до конца расследования», -