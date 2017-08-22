Джеймс — любимый игрок большинства новобранцев лиги

Официальный сайт НБА представил результаты ежегодного опроса новичков. Согласно ему самым любимым игроком у дебютантов Лиги является форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс. За него проголосовали 31,5% опрошенных.

Второе место у защитника «Оклахома-Сити Тандер» Рассела Уэстбрука — 19,4%. Тройку лучших замкнул форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард. Четвёртая позиция у защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена — 6,5%. Пятое место разделили форварды «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин, набравшие по 5,6 %.

В минувшем году в данном опросе победил Кевин Дюрант — 29,7%.